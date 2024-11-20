Проксирование сайта через мой домен

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Закрыт1 заявка145 просмотров

Нужно создать прокси для сайта (siteA) через мой домен (siteB).
На сайте есть главная страница с формой авторизации.
После успешной авторизации открывается следующая страница с админ-панелью.
(Админ-панель также должна открываться через мой домен.)
Важно, чтобы функционал работал так же, как на оригинальном сайте: ссылки и внутренние запросы (POST) оставались без изменений, изменялся только домен.
На сайте (siteA) есть внутренние POST-запросы, которые также должны проксироваться через мой домен.
Пример реализации такого решения у меня есть, предоставлю после обсуждения деталей.

5 месяцев назад
pastix
Иван 
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5 месяцев назад

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Андрей
 
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