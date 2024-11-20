Нужно создать прокси для сайта (siteA) через мой домен (siteB).

На сайте есть главная страница с формой авторизации.

После успешной авторизации открывается следующая страница с админ-панелью.

(Админ-панель также должна открываться через мой домен.)

Важно, чтобы функционал работал так же, как на оригинальном сайте: ссылки и внутренние запросы (POST) оставались без изменений, изменялся только домен.

На сайте (siteA) есть внутренние POST-запросы, которые также должны проксироваться через мой домен.

Пример реализации такого решения у меня есть, предоставлю после обсуждения деталей.