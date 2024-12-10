Телеграмм бот - База знаний

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок142 просмотра

Нужно помочь создать телеграмм бота - база знаний содержащая в себе информацию с сервис мануалами. Т.е При обращении к боту с определенным запросом (бренд, тип, модель номер) выдавал в ответ имеющийся у нас в базе документ. Соответственно база будет пополняться и бот должен автоматический искать данные в новых файлах.

Цена обсуждаема

Проект не критично срочно .

Создание ботов
5 месяцев назад
guest_1732091019367
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Volkov_PN
Павел 
25 лет
4 года в сервисе
Был
17 часов назад
5 месяцев назад
$200
7 дней
Отличная работа по написанию Телеграмм бота!! Быстро и в срок, крайне рекомендую человека к сотрудничеству!
Отличный заказчик, все четко объяснил)

Заявки фрилансеров

Volkov_PN
Павел 
25 лет
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17 часов назад
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