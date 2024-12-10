Телеграмм бот - База знаний

Нужно помочь создать телеграмм бота - база знаний содержащая в себе информацию с сервис мануалами. Т.е При обращении к боту с определенным запросом (бренд, тип, модель номер) выдавал в ответ имеющийся у нас в базе документ. Соответственно база будет пополняться и бот должен автоматический искать данные в новых файлах.

Цена обсуждаема

Проект не критично срочно .