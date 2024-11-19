Работа с Битрикс 24

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка144 просмотра

Человек попадает в воронку Битрикс24(лидв создает кц с номером телефона),дальше бот должен попасть в телеграмм бота,где наш ИИ его прогревает и дальше ИИ анализирует желание клиента связаться с менеджером,если клиент готов-отправляет заявку в Битрикс24 менеджеру,и менеджер с заявки должен связаться с человеком напрямую и подключиться в бота и продолжить разговор.Как это можно реализовать?

Битрикс24
5 месяцев назад
pastix
Иван 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Наккем
 
24 года
год в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад