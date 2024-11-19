Необходима разработка сети контент-сайтов на Orchard Core CMS. Включает создание панели управления на Dot.net и бота для сбора контента на Python. Техническое задание прилагается.
Работа с Битрикс 24
Человек попадает в воронку Битрикс24(лидв создает кц с номером телефона),дальше бот должен попасть в телеграмм бота,где наш ИИ его прогревает и дальше ИИ анализирует желание клиента связаться с менеджером,если клиент готов-отправляет заявку в Битрикс24 менеджеру,и менеджер с заявки должен связаться с человеком напрямую и подключиться в бота и продолжить разговор.Как это можно реализовать?
Заявки фрилансеров
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