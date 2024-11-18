Разработка веб-сервиса и мобильного приложения для логистики Amazon-продавцов. Необходимы функции удобной авторизации, управления заказами, учета остатков на складе с интеграцией FBA, расчета стоимости доставки и аналитики. Пользователи должны иметь возможность настраивать уведомления и выбирать операторов доставки.
Доопрацювання Wordpress
Відкоригувати емайли,які відправляються: в емайлі користувачу при підтвердженні реєстрації змінити 1 слово; в емайлі адміну при реєстрації користувача додати інформацію про обраний тариф; в емайлі адміну та в документі,який відправляється в ньому вивести дату формування документу; додати в тему емайлів маленьке лого; відкоригувати емайл,який відправляється з контактної форми на сайті (поля з форми потрібно відобразити в емайлі); добавити ссилки для переходу з емайла на потрібні сторінки сайту.
Добавити в адмінку чекбокс для виділення всіх разом чекбоксів на кожній строчці.
Розділити створення рахунків контактів та крон для рахунків по тарифу на окремі крони,зараз вони створюються одним кроном. Рахунки повинні формуватись тільки один раз на місяць,якщо вони вже сформовані, в незалежності скільки разів запускався крон. Якщо рахунки створені та видалені, то при повторному запуску крону вони повинні сформуватися. Настроїти щоб документ відкривався у новій вкладці. У кабінеті користувача відсортувати документи по часу створення, зверху найновіші. У рахунках встановити формат грошовий з 2 цифрами після коми, зараз так 10,0. На сторінці рахунків в кабінеті користувача у мобільній версії створити полосу прокрутки або автоматичну зміну формату перегляду на альбомний.
При створенні та редагуванні об‘яви файли до неї загружаються але не зберігаються та не прикріпляються до емайлу адміну при додаванні об‘яви. Потрібне збереження та віідправлення адміну файлів до об‘яви. При статусі об'яви приватний об'ява повинна бути доступна користувачу,який її створив, але не доступна іншим користувачам. Виділити кожну об‘яву рамкою оранжевою.
Створити в адмінці на сторінці юзера розділ, де буде зберігатися спілкування з користувачем. Якщо користувач надіслав повідомлення з контактної форми та введені дані,які вже є в базі,то лист повинен автоматично збергатись у цьому розділі. Також повинна бути можливість додавання документів вручну адміном.
Створити можливість формування виписок по 2 полям тарифу (вартість тарифу та кількість безкоштовних контактів) з вибором періоду
Закодувати таблиці з особистими даними користувачів, рахунки повинен бачити тільки один користувач (адмін)
Доопрацювати плагін Newsletter: в емайлі адміну про реєстрацію вивести дані користувача; при відмові від реєстрації змінити текст; змінити мову помилок; створити надсилання емайлу адміну при знятті з реєстрації; в профілі користувача на розсилку змінити мову.
Створити перевірку на внесення контактних даних в об‘яву та оповіщення якщо вони внесені у вигляді помилки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $350
Необходимо доработать сайт на Django или другой платформе. Имеется готовый дизайн и верстка. Основная задача — реализовать типовой интернет-магазин и клуб с абонементами. Бюджет — 350$, работа по договору, аванс не предусмотрен.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Ищется фулл стек разработчик на WordPress для реализации дизайна корпоративного сайта с каталогом. Требуется парсинг товаров с другого сайта. Дизайн в Figma будет готов в ближайшие дни, мобильная версия ожидается на этой неделе. Ожидаются предложения по цене.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Требуется разработка Telegram BOT, который будет обеспечивать автоматические ответы для YELP. Необходимо уточнить цену и сроки выполнения проекта. Ожидается качественное выполнение и соответствие техническим требованиям.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо подключить рабочие логи к самописному веб-модулю. Задача включает полное выполнение подключения без регистрации аккаунтов на сайте логов. Укажите цену и время выполнения работы.Закрыт5 месяцев назад
Требуется доработка сайта на DLE. Описание задач представлено в текстовом документе. Обсуждение технического задания будет согласовано с разработчиком. Интересуют предложения по ценам и срокам выполнения работ. Возможны более простые и рациональные решения задач.Закрыт5 месяцев назад
- $700
Требуется разработка простого смарт-контракта для блокчейна TON. Идеальный кандидат должен иметь опыт в веб-программировании и знание блокчейн-технологий. Обязательно предоставление документации по контракту.Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется помощь в скрейпинге вебсокетов сайта dexscreener. Имеется код, который получает сложно закодированные данные. Необходимо расшифровать их, так как простая декодировка двоичного кода не дает понятного ответа. Ожидается использование кодировки UTF-8, однако в ответах встречаются символы, декодируемые только через latin1.Закрыт5 месяцев назад
- $60
Ищется опытный программист на JavaScript для решения проблемы в игре Домино. Необходимо исправить код, чтобы 6-ой блок был повернут после 3-4 камня, так как размеры камней уменьшаются слишком сильно. Код и скриншоты уже предоставлены.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Требуется доработка сайта на платформе 1С Битрикс. Задача включает внесение изменений согласно техническому заданию. Необходимо учитывать все аспекты веб-программирования для успешной реализации проекта.Закрыт5 месяцев назад