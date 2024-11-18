Відкоригувати емайли,які відправляються: в емайлі користувачу при підтвердженні реєстрації змінити 1 слово; в емайлі адміну при реєстрації користувача додати інформацію про обраний тариф; в емайлі адміну та в документі,який відправляється в ньому вивести дату формування документу; додати в тему емайлів маленьке лого; відкоригувати емайл,який відправляється з контактної форми на сайті (поля з форми потрібно відобразити в емайлі); добавити ссилки для переходу з емайла на потрібні сторінки сайту.

Добавити в адмінку чекбокс для виділення всіх разом чекбоксів на кожній строчці.

Розділити створення рахунків контактів та крон для рахунків по тарифу на окремі крони,зараз вони створюються одним кроном. Рахунки повинні формуватись тільки один раз на місяць,якщо вони вже сформовані, в незалежності скільки разів запускався крон. Якщо рахунки створені та видалені, то при повторному запуску крону вони повинні сформуватися. Настроїти щоб документ відкривався у новій вкладці. У кабінеті користувача відсортувати документи по часу створення, зверху найновіші. У рахунках встановити формат грошовий з 2 цифрами після коми, зараз так 10,0. На сторінці рахунків в кабінеті користувача у мобільній версії створити полосу прокрутки або автоматичну зміну формату перегляду на альбомний.

При створенні та редагуванні об‘яви файли до неї загружаються але не зберігаються та не прикріпляються до емайлу адміну при додаванні об‘яви. Потрібне збереження та віідправлення адміну файлів до об‘яви. При статусі об'яви приватний об'ява повинна бути доступна користувачу,який її створив, але не доступна іншим користувачам. Виділити кожну об‘яву рамкою оранжевою.

Створити в адмінці на сторінці юзера розділ, де буде зберігатися спілкування з користувачем. Якщо користувач надіслав повідомлення з контактної форми та введені дані,які вже є в базі,то лист повинен автоматично збергатись у цьому розділі. Також повинна бути можливість додавання документів вручну адміном.

Створити можливість формування виписок по 2 полям тарифу (вартість тарифу та кількість безкоштовних контактів) з вибором періоду

Закодувати таблиці з особистими даними користувачів, рахунки повинен бачити тільки один користувач (адмін)

Доопрацювати плагін Newsletter: в емайлі адміну про реєстрацію вивести дані користувача; при відмові від реєстрації змінити текст; змінити мову помилок; створити надсилання емайлу адміну при знятті з реєстрації; в профілі користувача на розсилку змінити мову.