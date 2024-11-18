Доработать сайт на Django

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок142 просмотра

Доработать сайт на Django либо на другой платформе. Есть готовый дизайн, какая-то верстка, куплен шаблон (конструктор). В общем, на выходе нужен готовый сайт.

По сути должен быть реализован типовой интернет магазин и клуб с абонементами.

Бюджет 350$ после обсуждения деталей не меняется.

По авансу не работаем, можно по договору.

DjangoДоработка сайтов
6 месяцев назад
znayka19
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