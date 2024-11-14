Ваша задача: добавить 2 пункта в левое меню в интерфейсе с формами отправки данных в БД для работы скрипта(он отдельно работает) и возможность выгрузки из бд данных в Ексель по запросу пользователя.



Тех.задание (ссылка тут)

1. в задаче ничего сверхестественного

2. единственное надо нормально бд собрать



Стек:

Backend Php(Laravel)

Frontend react

bd MySQL



Критерии:

1. Быстрая архитектура базы данных(БД): скорость - 30 тыс запросов в минуту (500 запросов\сек, скрипт будет работать на 3 серверах по 150 потоков). БД любая от вас.

2. срок - 1 неделя (5 дней разработка, 2 дня отладка)



От вас:

1. стоимость

2. телега для оперативности



*через безопасную сделку или пост-оплата