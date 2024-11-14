Необходимо внедрить автопереводы в фильтры товаров в Опенкарт с использованием плагина Auto Translate Pro. Требуется реализовать пакетный перевод для пустых полей и возможность перевода любого поля по нажатию. Автопереводы должны работать на уровне группы фильтров (заголовок, описание) и на уровне параметров фильтров (имя, h1, описание, мета-заголовок, мета-описание).
Добавить функционал онлайн-сервис
Ваша задача: добавить 2 пункта в левое меню в интерфейсе с формами отправки данных в БД для работы скрипта(он отдельно работает) и возможность выгрузки из бд данных в Ексель по запросу пользователя.
Тех.задание (ссылка тут)
1. в задаче ничего сверхестественного
2. единственное надо нормально бд собрать
Стек:
Backend Php(Laravel)
Frontend react
bd MySQL
Критерии:
1. Быстрая архитектура базы данных(БД): скорость - 30 тыс запросов в минуту (500 запросов\сек, скрипт будет работать на 3 серверах по 150 потоков). БД любая от вас.
2. срок - 1 неделя (5 дней разработка, 2 дня отладка)
От вас:
1. стоимость
2. телега для оперативности
*через безопасную сделку или пост-оплата
Заявки фрилансеров
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