Добавить функционал онлайн-сервис

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки30 просмотров

Ваша задача: добавить 2 пункта в левое меню в интерфейсе с формами отправки данных в БД для работы скрипта(он отдельно работает) и возможность выгрузки из бд данных в Ексель по запросу пользователя.

Тех.задание (ссылка тут)
1. в задаче ничего сверхестественного
2. единственное надо нормально бд собрать

Стек:
Backend Php(Laravel)
Frontend react
bd MySQL

Критерии:
1. Быстрая архитектура базы данных(БД): скорость - 30 тыс запросов в минуту (500 запросов\сек, скрипт будет работать на 3 серверах по 150 потоков). БД любая от вас.
2. срок - 1 неделя (5 дней разработка, 2 дня отладка)

От вас:
1. стоимость
2. телега для оперативности

*через безопасную сделку или пост-оплата

LaravelMySQLPHPReactРазработка бэкенда
6 месяцев назад
lev-filimon
Семён 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
6 месяцев назад
ТОП-10
Веб-программирование
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
47 отзывов
6 месяцев назад