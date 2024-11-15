Telegram web app

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Закрыт7 заявок35 просмотров

react разработчик для telegram web app
на данный момент есть основа и часть страниц, авторизация, API
суммарный объем до 10 страниц
SSR не используется
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React
6 месяцев назад
WebArtyom
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