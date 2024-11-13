Правка JS кода для элементов пагинации в Slider Swiper

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Закрыт3 заявки301 просмотр

При формировании кода Java Script были допущены ошибки которые не позволяют правильно работать элементам пагинации/навигации.
Более подробно ТЗ описано в приложенном архиве.
Там же находится существующий код Java Script в файле slider swiper.js
Как на текущий момент работают, с ошибками, элементы пагинации можно посмотреть на странице https://paginationitems.netlify.app/

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6 месяцев назад
KonstantinGV
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