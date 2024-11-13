Разработка парсера для форума на базе XenForo 2. Необходимо обеспечить автоматическое обновление новых тем, постов, вложений и пользователей. Также требуется перевод всего содержимого на английский язык для создания англоязычной версии форума. Учтите, что форум должен быть доступен для поисковых систем, а для парсинга требуется авторизация по нику и поддержка cloudflare.