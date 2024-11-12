Добавить на сайт Wordpress несколько функций

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок30 просмотров

Есть сайт на Wordpress необходимо добавить:

1) Всплывающее окно обратной связи: Имя и телефон - с маской телефона (проверка номера, чтобы вводили только цифры)

2) Сделать ответы на часто задаваемые вопросы по типу данного сайта регистрация.юрист.kh.ua/ooo/ (Часті питання про реєстрацію)

3) Отцентровать кнопку обратной связи :)

п.с. Космическую стоимость типа 100 баксов не рассматриваю от слова совсем

WordPress
6 месяцев назад
Anvar84
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