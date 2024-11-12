Парсер сайта на PHP

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок36 просмотров

Коллеги, Добрый день .

Требуется сделать парсер сайт и настроить вывод данных в виде XML файлов согласно структуре по ТЗ. Данные в XML должны обновляться как только обновление пройдет на сайте.

Чистый и аккуратный код с комментариями приветствуется.

PHPСоздание парсеров
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