Требуется редактирование графиков дашбордов в Apache Superset. Необходимо настроить привязку цвета к числовым значениям для гистограмм, включая Средний балл по тестам и компетенциям. Для показателей от 1 до 4 использовать красный, от 5 до 6 желтый и от 7 до 10 зеленый цвет.