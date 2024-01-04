amatol6040

Станислав Мирошниченко amatol6040

 
38 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
12 часов назад
1 отзыв
1 новый
Приветствую у меня на странице.

Приветствую у меня на странице. Я - опытный разработчик. Буду рад помочь в создании / доработке вашего сайта / веб-приложения и в работе с CRM-системами. В работе руководствуюсь принципом "Результат должен нравиться заказчику и работать на заказчика. Заказчик должен остаться доволен". 

По желанию заказчика предоставляю промежуточные отчёты, показ функционала и т. д. в удобной форме.

Даю гарантию на свою работу. По желанию заказчика осуществляю послепродажное обслуживание созданных продуктов.

Постоянным клиентам скидки. Доступен каждый день в telegram, skype, по электронной почте.

Используемые технологии. 

1. Языки разработки:  JavaScript, PHP, HTML5, CSS3, SQL + различные фреймворки и библиотеки

2. CMS: Drupal, Joomla, WordPress, OpenCart, 1С-Bitrix.

3. CRM-системы: Redmine, Bitrix24, Planfix, AmoCRM, Retail.

Связаться со мной:

Скайп:   live:.cid.237db34f497e8633

Телеграм:   handsome229

Обращайтесь - буду рад сотрудничеству.

PHPJavascriptWordPressOpenCartHTMLJoomlaDrupalБитриксamoCRMRedmineSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
R0LeXx
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
день назад
$40
10 баллов
день назад
Перестала работать пагинация в записях WordPress плагина Postgrid
новый отзыв
Станислав, отличный разработчик. Предложил несколько способов решения нашей задачки, все подробно расписал и был всегда на связи! Рекомендую всем!
Сотрудничеством с Романом остался доволен: конструктивное общение, всё время на связи, быстрое решение возникающих вопросов. Рекомендую Романа для сотрудничества.
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