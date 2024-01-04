Приветствую у меня на странице. Я - опытный разработчик. Буду рад помочь в создании / доработке вашего сайта / веб-приложения и в работе с CRM-системами. В работе руководствуюсь принципом "Результат должен нравиться заказчику и работать на заказчика. Заказчик должен остаться доволен".
По желанию заказчика предоставляю промежуточные отчёты, показ функционала и т. д. в удобной форме.
Даю гарантию на свою работу. По желанию заказчика осуществляю послепродажное обслуживание созданных продуктов.
Постоянным клиентам скидки. Доступен каждый день в telegram, skype, по электронной почте.
Используемые технологии.
1. Языки разработки: JavaScript, PHP, HTML5, CSS3, SQL + различные фреймворки и библиотеки
2. CMS: Drupal, Joomla, WordPress, OpenCart, 1С-Bitrix.
3. CRM-системы: Redmine, Bitrix24, Planfix, AmoCRM, Retail.
Связаться со мной:
Скайп: live:.cid.237db34f497e8633
Телеграм: handsome229
Обращайтесь - буду рад сотрудничеству.