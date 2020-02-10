Разработка виджетов для пейджбилдера Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки174 просмотра
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Разработать виджет для пейдж билдера Elementor для использования в существующей WordPress теме. На данный момент эта тема работает на базе пейдж билдер WPBakery.

Суть состоит в копировании этого виджета в Elementor из WPBakery.

WordPress
4 года назад
amatol6040
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад