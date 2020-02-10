Необходимо натянуть на wordpress верстку

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок213 просмотров
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Добрый день

Задание на сайт. Верстка готова и выложена http://test1.divster.ru/ Ссылка на верстку вышлю выбранному исполнителю. Сайт на 2-х языках 

https://docs.google.com/document/d/1higdAZ_LCnawF_IRLR-_FfmkIwAJF2VdGAQc6ai73Ng/edit?usp=sharing

Стоимость и сроки просьба оставлять в заявке.

Спасибо.

WordPress
4 года назад
zhil
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад