Сделать страницу оформления заказа на WORDPRESS. Доставка и оплата.

Нужно оформить страницу оформления заказа в магазинt на Wordpress (Доставка + модули оплаты).

Тема woodmart.

Необходимо, что бы страница оформления заказа была на одной странице.

У меня ЦА это люди в возрасте и надо сделать максимально все просто и понятно.

Что бы и адрес мог ввести и выбрать пункт выдачи на карте.

Что бы не было лишних полей.

Только то, что требуется из полей. Не нужные убирать или наоборот подгружать.

Есть 3 варианта доставки: СДЕК, BOXBERRY и почта РФ и для одного региона самовывоз.

По городу указанному пользователем надо понять есть ли в данном городе сдек или boxberry, если нет, то только почта и данные, которые требуются для почты

Если есть, то предлагается на выбор курьерские службы и карта, где можно выбрать пункт выдачи.

Очень хорошо это в авито сделано по доставке (отображения всех точек и стоимости с указанием выгодно или нет).

Если человек выбирает курьерскую службу, то зачем ему поля адрес?

Но есть маленькое, НО мы иногда отравляем заграницу и значит, что у человека должна быть возможность выбрать страну и почту.

Так же мы отправляем с оплатой на пункте выдачи (почте или пвз) или оплата на сайте.

При оплате не на сайте добавляем стоимость доставки, что бы у человека было понимание, что это не выгодно.

Я догадываюсь, что уже где-то есть решения в этой области. Не верю, что у всех тяп ляп)

Цена, сроки. У кого есть опыт организации оформления отправки, то готов выслушать.

Очень часто ошибки идут с расчетом доставки почты РФ или с наложенным платежом.

Ps. Все данные должны потом передаваться в курьерскую службу. Оформлять в ручную сами понимаете не комильфи(