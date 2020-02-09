Сделать страницу оформления заказа на WORDPRESS. Доставка и оплата.

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно оформить страницу оформления заказа в магазинt на Wordpress (Доставка + модули оплаты).

Тема woodmart.

Необходимо, что бы страница оформления заказа была на одной странице.

У меня ЦА это люди в возрасте и надо сделать максимально все просто и понятно.

Что бы и адрес мог ввести и выбрать пункт выдачи на карте.

Что бы не было лишних полей.

Только то, что требуется из полей.  Не нужные убирать или наоборот подгружать.

Есть 3 варианта доставки:  СДЕК, BOXBERRY и почта РФ и для одного региона самовывоз.

По городу указанному пользователем надо понять есть ли в данном городе сдек или boxberry, если нет, то только почта и данные, которые требуются для почты

Если есть, то предлагается на выбор курьерские службы и карта, где можно выбрать пункт выдачи.

Очень хорошо это в авито сделано по доставке (отображения всех точек и стоимости с указанием выгодно или нет).

Если человек выбирает курьерскую службу, то зачем ему поля адрес?

Но есть маленькое, НО мы иногда отравляем заграницу и значит, что у человека должна быть возможность выбрать страну и почту.

Так же мы отправляем с оплатой на пункте выдачи (почте или пвз)  или оплата на сайте.

При оплате не на сайте добавляем стоимость доставки, что бы у человека было понимание, что это не выгодно.

Я догадываюсь, что уже где-то есть решения в этой области.  Не верю, что у всех тяп ляп)

Цена, сроки.  У кого есть опыт организации оформления отправки, то готов выслушать.

Очень часто ошибки идут с расчетом доставки почты РФ или с наложенным платежом.

Ps. Все данные должны потом передаваться в курьерскую службу. Оформлять в ручную сами понимаете не комильфи( 

WordPress
4 года назад
westgr
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Оптимизация скорости загрузки сайта, Шаблон на WP

    От Вас необходимо четкое понимание принципов оптимизации скорости загрузки шаблона на WP - кода, css, js, структуры и т.д без использования сторонних плагинов, плагины подключаем в последнюю очередь. Идеальным показателем будет зеленая зона по [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=IT]PageSpeed Insights[/url], дополнительно ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить CPA XML движок

    $30

    Требуется установить/настроить движок либо сайта куппоника, который будет брать купоны Или с GdeSlon или с Admitad Либо с любой другой сети через XML выгрузку. Либо скрипт/движок автонаполняемой витрины по XML с GdeSlon. Движки есть ADCMS и другие. ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать сайт

    $300

    ЗАДАЧИ нужен человек с опытом работы на модженто сайт на магенто движке! Интернет-магазин 1.исправить скорость сайта 2. микроразметку сделать  3. Небольшие правки в оформлении страниц полное тз скину в лс и в сделке

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать Рип шаблона сайта

    $10

    Здравствуйте, ув. фрилансеры! Необходимо сделать рип шаблона сайта. Чтобы он имел чистый код, сохранилась адаптивность и его можно было интегрировать на Wordpress. Контакты Ссылку на сайт который необходимо рипнуть скину в личку или по почте. Бюджет 10 у.е. После выполнения ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верста темы друпал 8

    Здравствуйте, нужно на основе готового HTML шаблона [url=http://preview.themeforest.net/item/jollyness-multi-purpose-html5-website-template/full_screen_preview/7229810]http://preview.themeforest.net/item/jollyness-multi-purpose-html5-website-template/full_screen_preview/7229810[/url] Сверстать тему для Drupal 8 по всем правилам самого друпала (темизацию и прочее) 1. Каталог товаров (Товары переносить не нужно) 2. Каталог компаний 2. Списки компаний (обычные списки в зависимости от региона) 3. ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад