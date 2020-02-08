Здравствуйте, ув. фрилансеры!

Необходимо сделать рип шаблона сайта.

Чтобы он имел чистый код, сохранилась адаптивность и его можно было интегрировать на Wordpress.

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Ссылку на сайт который необходимо рипнуть скину в личку или по почте.

Бюджет 10 у.е.

После выполнения с меня отзыв...