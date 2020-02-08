Не вставляется шорткод в wordpress

Воспринимаю битрикс как полный отстой. Но дело сделано [url=http://www.dialogagro.ru/]www.dialogagro.ru[/url], необходимо доработать и далее развивать сайт на битрикс. пожалуйста, пишите только те кто умеет, и кого есть время. предпочтение отдам програмистам, а не конторам. если все срастется есть еще 2-3 ...
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На сайте созданы отдельные виды страниц со своим шаблоном, из-за этого видимо не работают следующие функции:
1. Не работают шорткоды если их вставить в текст
2. Не добавляются теги
при редактировании текста
3. Не вставляется видео с ютуба если вставить ссылкой
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