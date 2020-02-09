Исправить ошибку на сайте Joomla

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок225 просмотров
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Здравствуйте.

Сайт на Joomla

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Сайт http://vita85.beget.tech/ 

Если можете помочь, напиши стразу сроки и цену. Спасибо.

Joomla
4 года назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$7
1 день
Работа сделана быстро, качественно. Спасибо!
Анна - отличный заказчик! Понятная задача, все доступы были предоставлены, быстрая оплата. Было приятно и комфортно работать. Рекомендую!))
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