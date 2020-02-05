Доработка сайта на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт16 заявок266 просмотров
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Требуется реализовать ряд задач:

Изменение размеров блоков, 

Фон блоков

Иконки не выводятся ( квадратики )

Сайт на WPBakery Page Builder

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WordPressДоработка сайта на WordPress
4 года назад
klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов