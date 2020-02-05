Доработка сайта на Wordpress

Добрый день! Провели аудит сайта и нужны правки (Битрикс). ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1JqC--rpKK-MEKp4WuTXYU24Rxs1aNdREEzMHeOkBnZk/edit?usp=sharing Оцените работу и сроки исполнения. Пожалуйста, не пишите "Готов", "Сделаю" и т.д. Помогите мне выбрать именно вас! Дайте немного больше информации о вашем опыте. Спасибо!
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Требуется реализовать ряд задач:
Изменение размеров блоков,
Фон блоков
Иконки не выводятся ( квадратики )
Сайт на WPBakery Page Builder
Связь телеграм.
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