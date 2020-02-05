Программист UMI CMS

День добрый. Нужно перенести сайт на вордпресс на конструкторе elementor. Будет предоставлен сайт для наполнения, и сайт с которого нужно будет сделан перенос. - Перенос всех элементов блоков (без меню и футера) - Грамотное оформление под мобильную версию (соблюдение ...