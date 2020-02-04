День добрый. Нужно перенести сайт на вордпресс на конструкторе elementor. Будет предоставлен сайт для наполнения, и сайт с которого нужно будет сделан перенос. - Перенос всех элементов блоков (без меню и футера) - Грамотное оформление под мобильную версию (соблюдение ...
Редактирование и Внутренняя оптимизация сайта adult шаблона DLE
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Очень часто требуется человек для наполения и редактирования шаблона adult на движке Dle, Исправление ошибок html, Внутренняя оптимизация сайта. Все шаблоны простые по 10-20 категорий нужна подготовка для ПС
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