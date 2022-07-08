нужно сделать так, чтобы задачи можно было группировать по длинному текстовому полю, которое в этих задачах присутствует. у нас была версия 3.2.1 обновились на 5.0.3 патч из https://www.redmine.org/issues/22297 перестал работать. в 3.2.1 и 4.1.1 патч работал просто ...