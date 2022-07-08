Привіт! Я завантажив безкоштовний плагін згадок для керування проектами redmine від постачальника redmineflux тепер я хочу встановити його на свій екземпляр redmine, чи є хтось, хто може мені допомогти?
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- $3RedmineУправление проектами1 заявкаЗакрытмесяц назад
Нужно обновить Redmine - сейчас установлена 3 версия Поставить плагин- желательно бесплатные (у исполнителя желательно чтобы они уже были и был опыт работы с ними) Основной упор на отчетность по проектам - формирование ...RedmineЗакрыт2 месяца назад
- $50
Необходимо выполнить удаленым подключением ноутбука лабораторную работу по установке системы управления проектами Redmine.RedmineРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $30
Сергей, добрый день! Меня зовут Даяна, хотела бы попросить вас помочь сделать лабораторную работу с помощью удаленного подключения на мой ноутбук (например anydesk) Задание звучит так: Произвести установку системы управления проектами Redmine в следующем окружении: любая система виртуализации ОС семейства ...Лабораторные работы2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
нужно сделать так, чтобы задачи можно было группировать по длинному текстовому полю, которое в этих задачах присутствует. у нас была версия 3.2.1 обновились на 5.0.3 патч из https://www.redmine.org/issues/22297 перестал работать. в 3.2.1 и 4.1.1 патч работал просто ...RedmineСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрытгод назад
- $2000
- Участие в архитектурных решениях; - Понимание принципов разработки на PHP, Symphony, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, React, Composer, Redmine, GitLab, Docker, PostgreSQL, MSSQL... Преимуществом будет не только понимание, но и знание Symphony, JavaScript, React. ТЗ : https://drive.google.com/file/d/1DpvOK-vn2bWVjzgUYrTj2EeMMSKgyzyh/view доп. условия: https://drive.google.com/file/d/1jiTnPToDtNpX47hTOXJ5yXzlFWn-Slrg/view обязательно к ...Системное программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Постоянная поддержка проекта на Yii2/Yii1Объем работы 80-120 часов в месяц. Проект представляет собой агрегатор разных поставщиков на одной площадке. Со всеми поставщиками идет синхронизация остатков/цен Интеграция с Яндекс.макетом Необходимо что бы все интеграции работали быстро, поэтому все синхронизации завязаны ...Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо реализовать PWA приложение на ReactJS для общения между потенциальными бизнесс-партнерами. Длительность проекта (текущей фазы) - 1.5 месяцев. Верстка готова. Все приложение состоит из 22х экранов. Общая коммуникация с сервером по REST API (готово). Работа ...Мобильные приложения9 заявокЗакрытгод назад
Добрый день! Ищу Team Lid (для работы в команде!) с вышеуказанным навыками : HTML,CSS, JavaScript jQuery, React, Composer Redmine, GitLab Symphony Docker. Работа на один проект. (backend) приблизительное ТЗ (того, что нужно будет делать и объём работ)[url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/13eT6L0A0i8A1pFsA3uLR80eXYHv3vOvY/edit?usp=sharing&ouid=115866131524355828609&rtpof=true&sd=true]https://docs.google.com/spreadsheets/d/13eT6L0A0i8...[/url] Для найма ...Закрытгод назад
- $1300
Добрый день! Ищу профессионала по вышеуказанным специальностям. Работа на один проект. (вёрстка на react)/ Для найма нужны следующие параметры:" По Front-у - сильные знания React-а (React.js), опыт работы с React-ом не менее 3х лет..."- это от руководителя проекта. Преимуществом ...HTML-верстка1 заявкаЗакрытгод назад
- $1200
Добрый день! Ищу профессионала по вышеуказанным специальностям. Работа на один проект. (вёрстка на react)/ Для найма нужны следующие параметры:" По Front-у - сильные знания React-а (React.js), опыт работы с React-ом не менее 3х лет..."- это от руководителя проекта. Преимуществом ...Закрыт2 года назад
- $1300
[table]ЗадачаЗадача Добрый день! Ищу профессионала по вышеуказанным специальностям. Работа на один проект. (вёрстка на react)/ Для найма нужны следующие параметры:" По Front-у - сильные знания React-а (React.js), опыт работы с React-ом не менее 3х лет..."- это от руководителя проекта. Преимуществом ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $900
Добрый день! Ищу специалиста по вышеуказанным параметрам. Работа на один проект. (вёрстка не react)/ Дело не в том, что я хочу загрузить Вас на выходные работой. Для найма нужны следующие параметры:" По Front-у - сильные знания React-а и минимум ...Системное программирование4 заявкиЗакрытгод назад
[list=1][*]Существует скрипт автоматического создания задач в Redmine на основе списка видео файлов. По неймингу файлов создаются задачи в директории Редмайна по типу episodes/ep14/ep14_seq01, а с помощью ffmpeg считается кол-во кадров в каждом файле и ...RedmineПрикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
Переезд с jira на Redmine, необходимо выполнить настройку системы Redmine, мигрировать данные из jira.RedmineПрикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Найти и настроить плагин для Redmine нужно найти и настроить плагин для того чтобы можно было указывая стоимость часа разработчика на основании тех задач которы он выполнил в редмайн было видно сколько денег заработал разработчик - ...RedmineЗакрыт2 года назад
Требуется донастроить redmine и установить плагины. Что требуется донастроить: 1. Почтовые уведомления. Чтобы на почту падало письмо об изменении задачи или о том что добавлена новая задача и т.д. 2. Сделать так, чтобы приложенные ссылки открывались в новой ...RedmineВеб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Задача по доработке redmine версии 4.2.1, а именно нужно создать плагин, который дает возможность создать несколько отчетов отображающих план/факт по списаниям пользователей на проекты и их загрузку Отчет №1 1. план должен подтягиваться из внешней БД, в которой ...RedmineЗакрыт2 года назад
Свежую версию редмайна Плагины https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/PluginRate http://rmplus.pro/ru/redmine/plugins/usability# http://rmplus.pro/ru/redmine/plugins/themes/alex_skin http://rmplus.pro/ru/redmine/plugins/custom_menu http://rmplus.pro/ru/redmine/plugins/global_roles http://rmplus.pro/ru/redmine/plugins/issue_tabs http://rmplus.pro/ru/redmine/plugins/unread_issues http://rmplus.pro/ru/redmine/plugins/usability http://rmplus.pro/ru/redmine/plugins/user_mentions http://rmplus.pro/ru/redmine/plugins/luxury_buttons http://rmplus.pro/ru/redmine/plugins/magic_my_page Настроить отправку почты и интеграцию с GitLab (связывание комитов и задач по комментариям)RedmineСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Компания Tarkmote ищет системного администратора с опытом работы от 1 года. Формат работы - удаленный, с ежедневным общением по мессенджеру и задачами в redmine. Задачи связаны с поддержанием и развитием существующей инфраструктуры наших проектов. Работать придется с ...Закрыт2 года назад