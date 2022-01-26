Доработка отчета для Redmine версии 4.2.1

проект: поиск и опрос доступных устройств используя mech сеть, сбор собранных данных с датчиков устройств и передача на приложение в телефоне. только украина.
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Задача по доработке redmine версии 4.2.1, а именно нужно создать плагин, который дает возможность
создать несколько отчетов отображающих план/факт по списаниям пользователей на проекты и их загрузку
Отчет №1
1. план должен подтягиваться из внешней БД, в которой создана въюха с часами пользователей в разрезе проектов с квантом времени до суток(часы по дням надо схлопнуть/сложить до недель).
2. факт содержится в БД redmine - стандартные spenttime (которые заносят пользователи)
3. Вид табличная форма возможностью фильтрации по пользователям/проектам/Ролям/датам
4. Для отчета нужна возможность указывать период (месяц/квартал/дата от.. дата до и..т..п)
5. Вид:
Первые 3- колонки - Пользователь/Роль/Проект, далее колонки по неделям 1,2,3...52
В ячейке на пересечении пользователь/неделя должно быть 2 значения:
Плановое количество часов / Фактического количество часов
Пример:
имя роль проект Неделя1 Неделя 2 ...
Иванов | Консультант | Проект 1 | 20/4 12/0
Иванов | Консультант | Проект 2 | 10/1 4/2 ...
5. Отчет №2 должен иметь возможность показывать месячную загрузку пользователя в %
пример во вложении.
Для расчета используется плановые часы, которые подтягиваются из внешней базы.
Индикаторы с % загрузки формируются на основании доступного времени пользователя, которое тоже есть в таблице внешней БД.
6. Отчеты/плагин должны использовать ролевую модель Redmine - т.е. в настройках указывается каким ролям доступен отчет к показу.
После успешного выполнения этого задания мы готовы предложить еще несколько задач по доработкам системы.
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