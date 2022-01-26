Доработка отчета для Redmine версии 4.2.1

Задача по доработке redmine версии 4.2.1, а именно нужно создать плагин, который дает возможность

создать несколько отчетов отображающих план/факт по списаниям пользователей на проекты и их загрузку

Отчет №1

1. план должен подтягиваться из внешней БД, в которой создана въюха с часами пользователей в разрезе проектов с квантом времени до суток(часы по дням надо схлопнуть/сложить до недель).

2. факт содержится в БД redmine - стандартные spenttime (которые заносят пользователи)

3. Вид табличная форма возможностью фильтрации по пользователям/проектам/Ролям/датам

4. Для отчета нужна возможность указывать период (месяц/квартал/дата от.. дата до и..т..п)

5. Вид:

Первые 3- колонки - Пользователь/Роль/Проект, далее колонки по неделям 1,2,3...52

В ячейке на пересечении пользователь/неделя должно быть 2 значения:

Плановое количество часов / Фактического количество часов

Пример:

имя роль проект Неделя1 Неделя 2 ...

Иванов | Консультант | Проект 1 | 20/4 12/0

Иванов | Консультант | Проект 2 | 10/1 4/2 ...

5. Отчет №2 должен иметь возможность показывать месячную загрузку пользователя в %

пример во вложении.

Для расчета используется плановые часы, которые подтягиваются из внешней базы.

Индикаторы с % загрузки формируются на основании доступного времени пользователя, которое тоже есть в таблице внешней БД.

6. Отчеты/плагин должны использовать ролевую модель Redmine - т.е. в настройках указывается каким ролям доступен отчет к показу.

После успешного выполнения этого задания мы готовы предложить еще несколько задач по доработкам системы.