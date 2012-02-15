Разработка сервисов для публикации и редактирования неперсональных данных ИС Контингент в сторонних ведомственных и муниципальных информационных системах по запросам.

В части разработки API реализовать методы:

Авторизации (учитывать наличие ролевой модели, а именно предоставить возможность выдачи прав)

Получения данных выбранного диапазона по выбранной сущности.

Редактирования данных в сущности*

Журналирование изменений и выгрузок данных сущностей с указанием атрибутов времени и пользователя.

Если оставляете отклик, то пишите сразу тг, пожалуйста!

Оплата обсуждается индивидуально)