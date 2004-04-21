Создания механизмов гибкой фильтрации

Системное программированиеЗакрытнет заявок628 просмотров
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Создание и развития механизмов формирования государственного задания, создания механизмов гибкой фильтрации и построения отчетов по контингенту профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Пермскою края.Если оставляете отклик, то пишите сразу тг, пожалуйста!

Оплата обсуждается индивидуально)

2 года назад
guest_15287238561124
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв