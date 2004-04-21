Доработка сервиса интеграции с ЭПОС для направления дополнительных данных в случае расширения набора атрибутов образовательных организаций и подразделений, доработки сервиса объединения сотрудников образовательных организаций. Если оставляете отклик, то пишите сразу тг, пожалуйста! Оплата обсуждается индивидуально)
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Создание и развития механизмов формирования государственного задания, создания механизмов гибкой фильтрации и построения отчетов по контингенту профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Пермскою края.Если оставляете отклик, то пишите сразу тг, пожалуйста!
Оплата обсуждается индивидуально)
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