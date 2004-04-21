Доработка сервиса интеграции

Системное программированиеЗакрыт1 заявка940 просмотров
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Доработка сервиса интеграции с ЭПОС для направления дополнительных данных в случае расширения набора атрибутов образовательных организаций и подразделений, доработки сервиса объединения сотрудников образовательных организаций.

Если оставляете отклик, то пишите сразу тг, пожалуйста!

Оплата обсуждается индивидуально)

2 года назад
guest_15287238561124
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв