Создание фильтрации по различным параметрам

Системное программированиеЗакрыт1 заявка821 просмотр
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Реализация учета иностранных студентов высших учебных заведений Перми в соответствии с приказом Министерством образования и науки РФ от 15.02.2012 № 107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения"

Создание фильтрации по различным параметрам, создание таблиц с иностранными студентами, составление статистики и отчетности по иностранным студентам.

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Оплата обсуждается индивидуально)

2 года назад
guest_15287238561124
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв