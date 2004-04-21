Реализация учета иностранных студентов высших учебных заведений Перми в соответствии с приказом Министерством образования и науки РФ от 15.02.2012 № 107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения"

Создание фильтрации по различным параметрам, создание таблиц с иностранными студентами, составление статистики и отчетности по иностранным студентам.

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Оплата обсуждается индивидуально)