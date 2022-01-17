Разработать Чат бота для Twitch

Системное программированиеЗакрыт3 заявки627 просмотров
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Составить тех.дикомпозицию и эстимацию задачи

Предложить методы с помощью которых будут реализованы эти задачи

1. Бот должен уметь писать в чат на определённом канале

2. Контролироваться человеком

3. Видео фукнциональности бота предоставим обязательно , для визуализации процесса.

2 года назад
shramkodesign
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад