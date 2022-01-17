Разработать Чат бота для Twitch

Ищем разработчика обладающего данными знаниями Postgresql, golang, websocket(centrifugo), grpc(centrifugo) на полставки (не джуна) для популярного сайта по кейсам https://fireskins.top/ Работа на фрилансе,график полностью свободный Требуемые навыки:grpc, centrifugo, websocket, golang, postgresql
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Составить тех.дикомпозицию и эстимацию задачи
Предложить методы с помощью которых будут реализованы эти задачи
1. Бот должен уметь писать в чат на определённом канале
2. Контролироваться человеком
3. Видео фукнциональности бота предоставим обязательно , для визуализации процесса.
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