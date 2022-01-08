Сделать WEB админку

Требуется драйвер ядра для Windows 10,8,7(Kernel) + программа обработчик (которая должна общаться с драйвером). Задача: 1)Драйвер читает память процесса 2) Драйвер передаёт информацию в программу-обработчик 3) Программа-обработчик ищет нужные части по паттерну и получает/перезаписывает значения
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В компанию, создающую инновационные цифровые продукты, меняющие жизнь людей к лучшему требуется разработчик.
Возможность удаленной работы, премии, официальный договор, возможность карьерного роста и получение доли проекта (при условии работы от 1.5 лет) гарантированно.
Команда проекта Integra приветствует тебя! Нам в команду нужен junior и middle разработчи, для участия в создании и развитии проектов.
Чем предстоит заниматься:
• Выполнение поставленных задач по развитию функционала платформы
• Участие в разработке API для мобильных и веб-приложений
• Участие в разработке интеграции с внешними системами
• Поиск и исправление багов
• Участие в создании WEB приложений
Требуемые навыки:
• Опыт программирования на PHP, JS.
• Знание HTML, CSS
• Представление о современных WEB-технологиях.
• Знание HTTP, REST, JSON;
• Знание SQL (PostgreSQL/MySQL)
• Опыт работы с системами контроля версий (git)
• Желателен опыт разработки в криптовалютах
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