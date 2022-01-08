Сделать WEB админку

В компанию, создающую инновационные цифровые продукты, меняющие жизнь людей к лучшему требуется разработчик.

Возможность удаленной работы, премии, официальный договор, возможность карьерного роста и получение доли проекта (при условии работы от 1.5 лет) гарантированно.

Команда проекта Integra приветствует тебя! Нам в команду нужен junior и middle разработчи, для участия в создании и развитии проектов.

Чем предстоит заниматься:

• Выполнение поставленных задач по развитию функционала платформы

• Участие в разработке API для мобильных и веб-приложений

• Участие в разработке интеграции с внешними системами

• Поиск и исправление багов

• Участие в создании WEB приложений

Требуемые навыки:

• Опыт программирования на PHP, JS.

• Знание HTML, CSS

• Представление о современных WEB-технологиях.

• Знание HTTP, REST, JSON;

• Знание SQL (PostgreSQL/MySQL)

• Опыт работы с системами контроля версий (git)

• Желателен опыт разработки в криптовалютах