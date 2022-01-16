13yds

Дмитрий 13yds

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend Developer, Google Apps Script Developer

- JS (AJAX, Rest API);

- React;

- Redux ( redux-thunk, redux-form );

- HTML;

- CSS ( SCSS/SASS );

Хороший опыт в разработке скриптов Google Apps.

Всю работу делаю сам, поэтому мне важно поддерживать прямую связь с заказчиком.

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Отзывы заказчиков

dimondobro
Дмитрий 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Исправить формулу в таблицы
война
Было приятно поработать
Ответный отзыв
dimondobro
Дмитрий 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сортировать строки
Очень качественно !
Было приятно работать.
Ответный отзыв
dimondobro
Дмитрий 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Кнопка пересчёта у листа
Работа сделана на высшем уворне !!!
Рекомендую. Приятно было работать.
Ответный отзыв
dimondobro
Дмитрий 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Сделать умножение ячеек
Хорошая работа
Задача была поставлено четко, клиент всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
dimondobro
Дмитрий 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Надо сделать автомативескую сартировку в гугол таблицы
Очень качественно выполнил работу !!!!!
Было приятно поработать.
Ответный отзыв