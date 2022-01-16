Frontend Developer, Google Apps Script Developer
- JS (AJAX, Rest API);
- React;
- Redux ( redux-thunk, redux-form );
- HTML;
- CSS ( SCSS/SASS );
Хороший опыт в разработке скриптов Google Apps.
Всю работу делаю сам, поэтому мне важно поддерживать прямую связь с заказчиком.
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Было приятно поработать
$10
10 баллов
3 года назад
Очень качественно !
Ответный отзыв
Было приятно работать.
$8
10 баллов
3 года назад
Работа сделана на высшем уворне !!!
Ответный отзыв
Рекомендую. Приятно было работать.
$2
10 баллов
3 года назад
Хорошая работа
Ответный отзыв
Задача была поставлено четко, клиент всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$15
10 баллов
3 года назад
Очень качественно выполнил работу !!!!!
Ответный отзыв
Было приятно поработать.