Сделать умножение ячеек

Ищем промышленного дизайнера Мы создаем аппаратный кошелек для криптовалюты, в рамках проекта нам нужен промышленный дизайнер, который сможет реализовать концепт проект кошелька Задача: продумать концепт портативного устройства, форм фактор кредитной карты, , без детальной проработки Материалы: предпочтительно алюминий, ...
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