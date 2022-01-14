Плагин, разрешающий возможности WooComerce

1. Нужен плагин, который добавляет в БД WooComerce два поля: - в одном поле будет хранится QR-код, созданный на основе нескольких полей этой же БД. QR-код создается автоматически при условии оплаты заказа.- второе поле содержит электронные почты. Их перечень определяется некоторым соответствием с выбранной категорией товара2. Отдельно нужно иметь где-то возможность редактировать: - перечень полей БД, отправляемые на электронные почты в отдельности- перечень полей БД, которые зашиваются в QR-код