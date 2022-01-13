Приложение “Калькулятор”

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  • Создай консольное приложение “Калькулятор”. Приложение должно читать из консоли введенные пользователем арифметические операции и выводить в консоль результат их выполнения.
  • Калькулятор умеет выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления с двумя числами: a + b, a - b, a * b, a / b. Данные передаются в одну строку (смотри пример)! Решения, в которых каждое число и арифмитеческая операция передаются с новой строки считаются неверными.
  • Калькулятор умеет работать как с арабскими (1,2,3,4,5…), так и с римскими (I,II,III,IV,V…) числами.
  • Калькулятор должен принимать на вход числа от 1 до 10 включительно, не более. На выходе числа не ограничиваются по величине и могут быть любыми.
  • Калькулятор умеет работать только с целыми числами.
  • Калькулятор умеет работать только с арабскими или римскими цифрами одновременно, при вводе пользователем строки вроде 3 + II калькулятор должен выбросить исключение и прекратить свою работу.
  • При вводе римских чисел, ответ должен быть выведен римскими цифрами, соответственно, при вводе арабских - ответ ожидается арабскими.
  • При вводе пользователем неподходящих чисел приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.
  • При вводе пользователем строки, не соответствующей одной из вышеописанных арифметических операций, приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.
  • Результатом операции деления является целое число, остаток отбрасывается.
  • Результатом работы калькулятора с арабскими числами могут быть отрицательные числа и ноль. Результатом работы калькулятора с римскими числами могут быть только положительные числа, если результат работы меньше единицы, выбрасывается исключени
  • пример работы программы
  • Input:1 + 2
  • Output:3

    Input:VI / III

    Output:II

    Input:I - II

    Output:throws Exception //т.к. в римской системе нет отрицательных чисел

    Input:I + 1

    Output:throws Exception //т.к. используются одновременно разные системы счисления

    Input:1

    Output:throws Exception //т.к. строка не является математической операцией

    Input:1 + 2 + 3

    Output:throws Exception //т.к. формат математической операции не удовлетворяет заданию - два операнда и один оператор (+, -, /, *)

2 года назад
guest_16421590286192
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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