Здравствуйте. Нужно написать расширения для Google Chrome. Имеется сайт ,на нем, при наведении на текст, выпадает окно (фото приложено) с продажами в столбик , НУЖНО написать расширение ,которое будет высчитывать среднее арифметическое(вывести в том же окне) и ...
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- Создай консольное приложение “Калькулятор”. Приложение должно читать из консоли введенные пользователем арифметические операции и выводить в консоль результат их выполнения.
- Калькулятор умеет выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления с двумя числами: a + b, a - b, a * b, a / b. Данные передаются в одну строку (смотри пример)! Решения, в которых каждое число и арифмитеческая операция передаются с новой строки считаются неверными.
- Калькулятор умеет работать как с арабскими (1,2,3,4,5…), так и с римскими (I,II,III,IV,V…) числами.
- Калькулятор должен принимать на вход числа от 1 до 10 включительно, не более. На выходе числа не ограничиваются по величине и могут быть любыми.
- Калькулятор умеет работать только с целыми числами.
- Калькулятор умеет работать только с арабскими или римскими цифрами одновременно, при вводе пользователем строки вроде 3 + II калькулятор должен выбросить исключение и прекратить свою работу.
- При вводе римских чисел, ответ должен быть выведен римскими цифрами, соответственно, при вводе арабских - ответ ожидается арабскими.
- При вводе пользователем неподходящих чисел приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.
- При вводе пользователем строки, не соответствующей одной из вышеописанных арифметических операций, приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.
- Результатом операции деления является целое число, остаток отбрасывается.
- Результатом работы калькулятора с арабскими числами могут быть отрицательные числа и ноль. Результатом работы калькулятора с римскими числами могут быть только положительные числа, если результат работы меньше единицы, выбрасывается исключени
- пример работы программы
- Input:1 + 2
- Output:3
Output:throws Exception //т.к. в римской системе нет отрицательных чисел
Output:throws Exception //т.к. используются одновременно разные системы счисления
Output:throws Exception //т.к. строка не является математической операцией
Output:throws Exception //т.к. формат математической операции не удовлетворяет заданию - два операнда и один оператор (+, -, /, *)
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