Расширение для Google Chrome

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Здравствуйте.

Нужно написать расширения для Google Chrome.

Имеется сайт ,на нем, при наведении на текст, выпадает окно (фото приложено) с продажами в столбик , НУЖНО написать расширение ,которое будет высчитывать среднее арифметическое(вывести в том же окне) и дополнить окно возможностью убирания лишних строк.

Ожидаемый результат :

-1.1 Написать расширение ,которое будет высчитывать среднее арифметическое в окне.

-1.2 Дополнить окно выведением среднего арифметического.

-2 Дополнить окно возможностью выборочного удаления строк в столбце продаж .

2 года назад
guest_16420160497149
2 года в сервисе
Был
год назад
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