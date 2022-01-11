Бот для dex крипто биржи

здравствуйте сможете помочь с работой Универсальный пульт Ду на 2 протооколах?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
для написания dex бота, нужен человек с опытом работы с блокчейном, смарт-контрактами.
требования к боту:
- лимитные заявки, автоматический и ручной обмен
- работа с мемпулом- т.е. напрямую с блокчейном
- максимально быстрое исполнение транзакций
- безопасность, защита от стороннего доступа
- желательно, чтоб это было десктопное приложение, но готов рассмотреть и другие варианты
обязателен опыт работы с подобными проектами. если вы не работали с блокчейном и смарт-контрактами.
сроки выполнения- чем быстрее, тем лучше, но не в ущерб качеству и безопасности.
т.е. нужно, чтоб этот проект, во время работы над ним, был у вас приоритетным или единственным.
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