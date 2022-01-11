Бот для dex крипто биржи

для написания dex бота, нужен человек с опытом работы с блокчейном, смарт-контрактами.

требования к боту:

- лимитные заявки, автоматический и ручной обмен

- работа с мемпулом- т.е. напрямую с блокчейном

- максимально быстрое исполнение транзакций

- безопасность, защита от стороннего доступа

- желательно, чтоб это было десктопное приложение, но готов рассмотреть и другие варианты

обязателен опыт работы с подобными проектами. если вы не работали с блокчейном и смарт-контрактами.

сроки выполнения- чем быстрее, тем лучше, но не в ущерб качеству и безопасности.

т.е. нужно, чтоб этот проект, во время работы над ним, был у вас приоритетным или единственным.