Здравствуйте! Нужно разработать wsp для SharePoint Server 2016 и выше, которое при активации feature создает приемник событий ProjectServer. При деактивации, удаляет приемник. Этот приемник событий должен после публикации проекта на ProjectServer запускать хранимую процедуру на SQL ...
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здравствуйте сможете помочь с работой Универсальный пульт Ду на 2 протооколах?
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