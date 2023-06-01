Заказать смарт-контракт

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  • Аудит смарт-контрактов

    $3000

    Мы ищем опытного аудитора смарт-контрактов для проведения тщательного аудита наших существующих смарт-контрактов. Аудитор рассмотрит кодовую базу, выявит потенциальные уязвимости или риски и предоставит рекомендации по улучшению. Идеальный кандидат должен иметь глубокое понимание технологии блокчейн и ...

    BlockchainSolidityСмарт-контракт
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Скопировать сайт

    Добрый день Есть задача скопировать сайт - https://zks.network/ Сайт с подключённым смарт-контрактом кошелька Metamask. Нужно будет добавить к нему ещё некие фичи, готов обсудить их отдельно в общении с исполнителем. Желательно чтобы ...

    Смарт-контракт
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Переработка и интеграция Frontend и Backend для платформы DEX

    $400

    Описание: Необходимо взять готовый фронтенд и бэкенд платформы DEX. Бэкенд, написанный на языке программирования Kotlin, следует переработать, используя Python или PHP, и интегрировать его с SDK TON Connect 2.0. Требования: 1. Основные ...

    PHPPythonTypeScriptKotlinСмарт-контрактReact.js
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Интеграция сайта React JS c Смарт Контрактом Blockchain

    Здравствуйте. Нужна интеграция смарт-контракта с сайтом. Все функции в контракте уже реализованы (6 штук), какая функция за какую отвечает скажем. Часть работы из ТЗ реализована, а именно готовый фронтенд на react, нужно интегрировать с контрактом, возможно ...

    JavascriptBlockchainСмарт-контрактReact.js
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Собрать из исходников GitHub платформу OpenSource. Solana, Serum DEX

    Необходимо собрать Opensource в работающее приложение, ссылка на исходник и документацию:  https://github.com/blockworks-foundation  Работающий проект (пример функциональности): https://mango.markets/ru  Также в планах развития проекта:  - создание смарт-контрактов (токенизированные активы, курсовой оракул) - Solana с возможным последующим ...

    RESTSolidityСмарт-контракт
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Микросервис для покупки и продажи nft через блокчейн

    Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке или продаже nft. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Возможно нужно будет подвязать какой то сервис для работы с блокчейном. Так же, возможно ...

    BlockchainNFTСмарт-контракт
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Микросервис для покупки/продажи NFT через блокчейн

    $400

    Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке/продаже конкретных NFT. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Предположительно нужно будет подвязать какой то сервис-прослойку для работы с блокчейном. Так же, возможно понадобится ...

    BlockchainNFTСмарт-контракт
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Микросервис для покупки/продажи NFT через блокчейн

    $400

    Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке/продаже конкретных NFT. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Предположительно нужно будет подвязать какой то сервис-прослойку для работы с блокчейном. Так же, возможно понадобится ...

    BlockchainNFTСмарт-контракт
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Микросервис для покупки/продажи NFT через блокчейн

    $400

    Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке/продаже конкретных NFT. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Предположительно нужно будет подвязать какой то сервис-прослойку для работы с блокчейном. Так же, возможно понадобится ...

    BlockchainNFTСмарт-контракт
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Cмарт-контракт на solidity

    Нужно проверить уже готовый код для смарт-контракта в сети ethereum.  Если код нерабочий, необходимо сделать правки учитывая определенные критерии. Если код рабочий и подходит под критерии, нужно задеплоить в тестовой сети для проверки.  ...

    SolidityСмарт-контракт
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Микросервис для покупки/продажи NFT через блокчейн

    $400

    Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке/продаже конкретных NFT. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Предположительно нужно будет подвязать какой то сервис-прослойку для работы с блокчейном. ...

    BlockchainNFTСмарт-контракт
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Карточная блокчейн игра

    Ищу специалиста, который сможет сделать простую блокчейн игру в дурака привязанный к BSC. Данная игра по системе должна быть очень похожа на Durak Online ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rstgames.durak ) только в блокчейне. Основная валюта проекта usdt обычные крипто ...

    BlockchainСмарт-контракт
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Консультация по Solidity

    Нужны консультации по Solidity от специалиста, который разбирается в смарт-контрактах, блокчейне и тп. В онлайн формате, голосом, с демонстрацией экрана (моей или вашей, не важно). Я не программист, пользователь. Учусь читать смарт-контракты. Код понимаю (+-), не идеально, ...

    BlockchainSolidityСмарт-контракт
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Карточная Blockchain игра

    $500

    Ищу специалиста, который сможет сделать простую блокчейн игру в дурака привязанный к BSC. Данная игра по системе должна быть очень похожа на Durak Online ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rstgames.durak ) только в блокчейне. Основная валюта ...

    BlockchainСмарт-контракт
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Записать видеоотзыв

    $4

    1.Записать видео отзыв согласно ТЗ указанному далее. 2. снимать можно на телефон с хорошей камерой. Видео должно быть максимально легким по весу, легко просматриваться на смартфоне 3.Прислать нам на проверку ТОЛЬКО ССЫЛКУ НА ВИДЕО! 4. Оплата криптой -BTC ТЕХНИЧЕСКОЕ ...

    Смарт-контракт
    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Смарт контракт для сайта

    $500

    Необходимо разработать смарт-контракт для списания токенов с баланса пользователей. Список токенов должен задаваться по списку в контракте, в основном это будут стейблкоины. И сделать коннект кошельков к даннму контракту, Метамаск, Трастволет, Воллетконнект.

    Смарт-контракт
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад