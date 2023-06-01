Мы ищем опытного аудитора смарт-контрактов для проведения тщательного аудита наших существующих смарт-контрактов. Аудитор рассмотрит кодовую базу, выявит потенциальные уязвимости или риски и предоставит рекомендации по улучшению. Идеальный кандидат должен иметь глубокое понимание технологии блокчейн и ...
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- $3000BlockchainSolidityСмарт-контрактБазы данныхнет заявокЗакрытмесяц назад
Добрый день, есть смарт-контракт на solidity, нужно проверит на уязвимость. Контракт одним файлом .sol. Примерно 250 строк кода. С использованием keccak256.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Добрый день Есть задача скопировать сайт - https://zks.network/ Сайт с подключённым смарт-контрактом кошелька Metamask. Нужно будет добавить к нему ещё некие фичи, готов обсудить их отдельно в общении с исполнителем. Желательно чтобы ...Смарт-контрактВеб-программирование1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
- $400
Описание: Необходимо взять готовый фронтенд и бэкенд платформы DEX. Бэкенд, написанный на языке программирования Kotlin, следует переработать, используя Python или PHP, и интегрировать его с SDK TON Connect 2.0. Требования: 1. Основные ...PHPPythonTypeScriptKotlinСмарт-контрактReact.jsСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте. Нужна интеграция смарт-контракта с сайтом. Все функции в контракте уже реализованы (6 штук), какая функция за какую отвечает скажем. Часть работы из ТЗ реализована, а именно готовый фронтенд на react, нужно интегрировать с контрактом, возможно ...JavascriptBlockchainСмарт-контрактReact.jsСистемное программирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Необходимо собрать Opensource в работающее приложение, ссылка на исходник и документацию: https://github.com/blockworks-foundation Работающий проект (пример функциональности): https://mango.markets/ru Также в планах развития проекта: - создание смарт-контрактов (токенизированные активы, курсовой оракул) - Solana с возможным последующим ...Закрыт5 месяцев назад
Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке или продаже nft. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Возможно нужно будет подвязать какой то сервис для работы с блокчейном. Так же, возможно ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо написать скрипт, который будет взаимодействовать с различными смарт-контрактами в сети Starknet. Все подробности в лс.Закрыт6 месяцев назад
- $400
Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке/продаже конкретных NFT. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Предположительно нужно будет подвязать какой то сервис-прослойку для работы с блокчейном. Так же, возможно понадобится ...Закрыт7 месяцев назад
- $400
Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке/продаже конкретных NFT. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Предположительно нужно будет подвязать какой то сервис-прослойку для работы с блокчейном. Так же, возможно понадобится ...Закрыт7 месяцев назад
- $400
Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке/продаже конкретных NFT. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Предположительно нужно будет подвязать какой то сервис-прослойку для работы с блокчейном. Так же, возможно понадобится ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Нужно проверить уже готовый код для смарт-контракта в сети ethereum. Если код нерабочий, необходимо сделать правки учитывая определенные критерии. Если код рабочий и подходит под критерии, нужно задеплоить в тестовой сети для проверки. ...Закрыт7 месяцев назад
- $400
Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке/продаже конкретных NFT. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Предположительно нужно будет подвязать какой то сервис-прослойку для работы с блокчейном. ...Закрыт8 месяцев назад
Ищу специалиста, который сможет сделать простую блокчейн игру в дурака привязанный к BSC. Данная игра по системе должна быть очень похожа на Durak Online ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rstgames.durak ) только в блокчейне. Основная валюта проекта usdt обычные крипто ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Нужны консультации по Solidity от специалиста, который разбирается в смарт-контрактах, блокчейне и тп. В онлайн формате, голосом, с демонстрацией экрана (моей или вашей, не важно). Я не программист, пользователь. Учусь читать смарт-контракты. Код понимаю (+-), не идеально, ...BlockchainSolidityСмарт-контрактЗакрыт8 месяцев назад
ТЗ вышлю разработчику! Смарт-контракт пишется под токен в сети BSC.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Нужно дописать смарт контракты, найтроить минт, связать с базой браузерной игры и админкой Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМСмарт-контрактБраузерная играЗакрыт7 месяцев назад
- $500
Ищу специалиста, который сможет сделать простую блокчейн игру в дурака привязанный к BSC. Данная игра по системе должна быть очень похожа на Durak Online ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rstgames.durak ) только в блокчейне. Основная валюта ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $4
1.Записать видео отзыв согласно ТЗ указанному далее. 2. снимать можно на телефон с хорошей камерой. Видео должно быть максимально легким по весу, легко просматриваться на смартфоне 3.Прислать нам на проверку ТОЛЬКО ССЫЛКУ НА ВИДЕО! 4. Оплата криптой -BTC ТЕХНИЧЕСКОЕ ...Смарт-контрактВидеомонтаж2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $500
Необходимо разработать смарт-контракт для списания токенов с баланса пользователей. Список токенов должен задаваться по списку в контракте, в основном это будут стейблкоины. И сделать коннект кошельков к даннму контракту, Метамаск, Трастволет, Воллетконнект.Смарт-контрактЗакрыт9 месяцев назад