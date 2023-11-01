Аудит смарт-контрактов

$3000
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Мы ищем опытного аудитора смарт-контрактов для проведения тщательного аудита наших существующих смарт-контрактов. Аудитор рассмотрит кодовую базу, выявит потенциальные уязвимости или риски и предоставит рекомендации по улучшению. Идеальный кандидат должен иметь глубокое понимание технологии блокчейн и разработки смарт-контрактов. Для обеспечения безопасности и надежности наших смарт-контрактов необходимы сильные аналитические навыки и навыки решения проблем. Аудитор также должен иметь возможность эффективно передавать сложные технические концепции.
Соответствующие навыки:
- Аудит смарт-контрактов
- Технология блокчейн
- Программирование Solidity
- Анализ безопасности
- Оценка риска

2 месяца назад
guest_1699376972412
Украина
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
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