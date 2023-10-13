Разработать полноценную CRM-систему

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Ищу опытного ИНДИВИДУАЛЬНОГО разработчика для создания полноценной CRM-системы, специально адаптированной для транспортного бизнеса. Цель - разработать CRM-платформу, которая упростит и оптимизирует управление потенциальными клиентами и операциями.

ТРЕБУЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК. ПРИ ОТКЛИКЕ УКАЖИТЕ ССЫЛКУ НА ВАШЕ ПОРТФОЛИО И ГИТХАБ. ОТКЛИКИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ.

Важные функции и возможности, которые мы хотим включить:

  1. Учет пользователей и ролей:

    • Регистрация и аутентификация пользователей.

    • Настройка доступа в соответствии с ролями (администраторы, продавцы, водители и другие).

  2. Лидерство и управление лидами:

    • Сбор и хранение информации о потенциальных клиентах.

    • Распределение лидов между конкретными торговыми представителями.

    • Мониторинг и обновление статусов лидов.

  3. Управление клиентами:

    • Создание и управление профилями клиентов.

    • Отслеживание взаимодействия с клиентами и истории взаимодействий.

    • Возможность коммуникации с клиентами и интеграция с электронной почтой.

  4. Генерация предложений:

    • Создание и хранение предложений о перевозках в CRM, а также на веб-сайте через калькулятор.

    • Поддержка настройки тарифов на основе различных параметров (тип автомобиля, расстояние, время доставки и прочее).

  5. Обработка заказов:

    • Создание и управление заказами на перевозку.

    • Распределение заказов водителям/перевозчикам.

    • Отслеживание статуса и выполнения заказа.

    • Планирование времени получения и доставки.

  6. Управление перевозчиками:

    • Ведение базы данных перевозчиков с соответствующей информацией.

    • Проверка полномочий и страховки перевозчиков.

    • Распределение заказов соответствующим перевозчикам.

  7. Диспетчеризация и маршрутизация:

    • Эффективное назначение заказов перевозчикам.

    • Отслеживание перемещений перевозчиков в реальном времени.

    • Оптимизация и обновление маршрутов.

  8. Документооборот:

    • Хранение и управление важными документами (контракты, коносаменты, страховые документы и др.).

    • Обеспечение удобного доступа и поиска.

    • Создание счетов-фактур для клиентов и перевозчиков.

    • Отслеживание статуса платежей и уведомление о просрочках.

    • Интеграция с платежными системами.

  9. Система коммуникаций и уведомлений:

    • Автоматическая рассылка уведомлений по электронной почте/SMS клиентам, перевозчикам и персоналу.

    • Обновление информации о состоянии заказов в реальном времени.

    • Двусторонняя связь (чат, электронная почта) внутри CRM.

  10. Генерация отчетов и аналитика:

    • Создание отчетов о продажах, выручке и эффективности работы.

    • Анализ данных для принятия обоснованных решений.

  11. Интеграция с внешними сервисами:

    • Интеграция с внешними инструментами, такими как картографические сервисы для оптимизации маршрутов, сервисы проверки кредитоспособности и страхования.

  12. Мобильное приложение:

    • Разработка мобильного приложения или обеспечение мобильной совместимости CRM для сотрудников и водителей.

  13. Клиентский портал:

    • Возможность клиентам войти в систему, отслеживать свои заказы, просматривать счета и запросить новые котировки.

  14. Управление задачами:

    • Назначение и отслеживание задач, связанных с заказами и клиентскими взаимодействиями.

  15. Поддержка клиентов:

    • Предоставление системы тикетов для запросов и обращений в службу поддержки клиентов.

  16. Безопасность данных и соблюдение нормативов:

    • Гарантирование безопасности данных и соблюдение соответствующих нормативных требований, таких как GDPR или HIPAA.

  17. Настраиваемость CRM:

    • Возможность настройки полей и бизнес-процессов в соответствии с потребностями компании.

  18. Поиск и фильтры:

    • Внедрение надежных опций поиска и фильтрации для быстрого поиска и сортировки данных.

  19. Резервное копирование и восстановление данных:

    • Регулярное создание резервных копий данных CRM и разработка плана аварийного восстановления.

  20. Обучение и поддержка пользователей:

    • Предоставление обучающих ресурсов и поддержки клиентам и персоналу.

2 месяца назад
__Viktoria___
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
12 часов назад
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