Разработать полноценную CRM-систему

Ищу опытного ИНДИВИДУАЛЬНОГО разработчика для создания полноценной CRM-системы, специально адаптированной для транспортного бизнеса. Цель - разработать CRM-платформу, которая упростит и оптимизирует управление потенциальными клиентами и операциями.



ТРЕБУЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК. ПРИ ОТКЛИКЕ УКАЖИТЕ ССЫЛКУ НА ВАШЕ ПОРТФОЛИО И ГИТХАБ. ОТКЛИКИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ.



Важные функции и возможности, которые мы хотим включить:





Учет пользователей и ролей:



Регистрация и аутентификация пользователей.

Настройка доступа в соответствии с ролями (администраторы, продавцы, водители и другие). Лидерство и управление лидами:



Сбор и хранение информации о потенциальных клиентах.

Распределение лидов между конкретными торговыми представителями.

Мониторинг и обновление статусов лидов. Управление клиентами:



Создание и управление профилями клиентов.

Отслеживание взаимодействия с клиентами и истории взаимодействий.

Возможность коммуникации с клиентами и интеграция с электронной почтой. Генерация предложений:



Создание и хранение предложений о перевозках в CRM, а также на веб-сайте через калькулятор.

Поддержка настройки тарифов на основе различных параметров (тип автомобиля, расстояние, время доставки и прочее). Обработка заказов:



Создание и управление заказами на перевозку.

Распределение заказов водителям/перевозчикам.

Отслеживание статуса и выполнения заказа.

Планирование времени получения и доставки. Управление перевозчиками:



Ведение базы данных перевозчиков с соответствующей информацией.

Проверка полномочий и страховки перевозчиков.

Распределение заказов соответствующим перевозчикам. Диспетчеризация и маршрутизация:



Эффективное назначение заказов перевозчикам.

Отслеживание перемещений перевозчиков в реальном времени.

Оптимизация и обновление маршрутов. Документооборот:



Хранение и управление важными документами (контракты, коносаменты, страховые документы и др.).

Обеспечение удобного доступа и поиска.

Создание счетов-фактур для клиентов и перевозчиков.

Отслеживание статуса платежей и уведомление о просрочках.

Интеграция с платежными системами. Система коммуникаций и уведомлений:



Автоматическая рассылка уведомлений по электронной почте/SMS клиентам, перевозчикам и персоналу.

Обновление информации о состоянии заказов в реальном времени.

Двусторонняя связь (чат, электронная почта) внутри CRM. Генерация отчетов и аналитика:



Создание отчетов о продажах, выручке и эффективности работы.

Анализ данных для принятия обоснованных решений. Интеграция с внешними сервисами:



Интеграция с внешними инструментами, такими как картографические сервисы для оптимизации маршрутов, сервисы проверки кредитоспособности и страхования. Мобильное приложение:



Разработка мобильного приложения или обеспечение мобильной совместимости CRM для сотрудников и водителей. Клиентский портал:



Возможность клиентам войти в систему, отслеживать свои заказы, просматривать счета и запросить новые котировки. Управление задачами:



Назначение и отслеживание задач, связанных с заказами и клиентскими взаимодействиями. Поддержка клиентов:



Предоставление системы тикетов для запросов и обращений в службу поддержки клиентов. Безопасность данных и соблюдение нормативов:



Гарантирование безопасности данных и соблюдение соответствующих нормативных требований, таких как GDPR или HIPAA. Настраиваемость CRM:



Возможность настройки полей и бизнес-процессов в соответствии с потребностями компании. Поиск и фильтры:



Внедрение надежных опций поиска и фильтрации для быстрого поиска и сортировки данных. Резервное копирование и восстановление данных:



Регулярное создание резервных копий данных CRM и разработка плана аварийного восстановления. Обучение и поддержка пользователей:



Предоставление обучающих ресурсов и поддержки клиентам и персоналу.