Разработать полноценную CRM-систему

Необходимо получить базу участников ивента, которое состоится 13-16 ноября 2023 года. На выходе получаем иксель файл с полями - имя, должность, компания, локация, соц.сети, о компании,+ если есть дополнительные данные. Интересуют: участники, спикеры, организаторы, ...
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Ищу опытного ИНДИВИДУАЛЬНОГО разработчика для создания полноценной CRM-системы, специально адаптированной для транспортного бизнеса. Цель - разработать CRM-платформу, которая упростит и оптимизирует управление потенциальными клиентами и операциями.
ТРЕБУЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК. ПРИ ОТКЛИКЕ УКАЖИТЕ ССЫЛКУ НА ВАШЕ ПОРТФОЛИО И ГИТХАБ. ОТКЛИКИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ.
Важные функции и возможности, которые мы хотим включить:
Учет пользователей и ролей:
Регистрация и аутентификация пользователей.
Настройка доступа в соответствии с ролями (администраторы, продавцы, водители и другие).
Лидерство и управление лидами:
Сбор и хранение информации о потенциальных клиентах.
Распределение лидов между конкретными торговыми представителями.
Мониторинг и обновление статусов лидов.
Управление клиентами:
Создание и управление профилями клиентов.
Отслеживание взаимодействия с клиентами и истории взаимодействий.
Возможность коммуникации с клиентами и интеграция с электронной почтой.
Генерация предложений:
Создание и хранение предложений о перевозках в CRM, а также на веб-сайте через калькулятор.
Поддержка настройки тарифов на основе различных параметров (тип автомобиля, расстояние, время доставки и прочее).
Обработка заказов:
Создание и управление заказами на перевозку.
Распределение заказов водителям/перевозчикам.
Отслеживание статуса и выполнения заказа.
Планирование времени получения и доставки.
Управление перевозчиками:
Ведение базы данных перевозчиков с соответствующей информацией.
Проверка полномочий и страховки перевозчиков.
Распределение заказов соответствующим перевозчикам.
Диспетчеризация и маршрутизация:
Эффективное назначение заказов перевозчикам.
Отслеживание перемещений перевозчиков в реальном времени.
Оптимизация и обновление маршрутов.
Документооборот:
Хранение и управление важными документами (контракты, коносаменты, страховые документы и др.).
Обеспечение удобного доступа и поиска.
Создание счетов-фактур для клиентов и перевозчиков.
Отслеживание статуса платежей и уведомление о просрочках.
Интеграция с платежными системами.
Система коммуникаций и уведомлений:
Автоматическая рассылка уведомлений по электронной почте/SMS клиентам, перевозчикам и персоналу.
Обновление информации о состоянии заказов в реальном времени.
Двусторонняя связь (чат, электронная почта) внутри CRM.
Генерация отчетов и аналитика:
Создание отчетов о продажах, выручке и эффективности работы.
Анализ данных для принятия обоснованных решений.
Интеграция с внешними сервисами:
Интеграция с внешними инструментами, такими как картографические сервисы для оптимизации маршрутов, сервисы проверки кредитоспособности и страхования.
Мобильное приложение:
Разработка мобильного приложения или обеспечение мобильной совместимости CRM для сотрудников и водителей.
Клиентский портал:
Возможность клиентам войти в систему, отслеживать свои заказы, просматривать счета и запросить новые котировки.
Управление задачами:
Назначение и отслеживание задач, связанных с заказами и клиентскими взаимодействиями.
Поддержка клиентов:
Предоставление системы тикетов для запросов и обращений в службу поддержки клиентов.
Безопасность данных и соблюдение нормативов:
Гарантирование безопасности данных и соблюдение соответствующих нормативных требований, таких как GDPR или HIPAA.
Настраиваемость CRM:
Возможность настройки полей и бизнес-процессов в соответствии с потребностями компании.
Поиск и фильтры:
Внедрение надежных опций поиска и фильтрации для быстрого поиска и сортировки данных.
Резервное копирование и восстановление данных:
Регулярное создание резервных копий данных CRM и разработка плана аварийного восстановления.
Обучение и поддержка пользователей:
Предоставление обучающих ресурсов и поддержки клиентам и персоналу.
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