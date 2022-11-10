Помочь удаленно настроить БД MySQL и Unity3D

Нужно создать гугл таблицу, которая получая ссылку на один из лотов аукциона с сайтов copart и iaai парсила необходимые данные, далее в эту таблицу нужно внедрить калькулятор таможни https://e.customs.gov.az/for-individuals/calculator доступный по api https://c2b-fbusiness.customs.gov.az/api/v1/dictionaries/calcAutoDuty. С iaai ...