Помочь удаленно настроить БД MySQL и Unity3D

Используя редактор баз данных, создайте базу данных «Чемпионат области по волейболу». Предусмотрите наличие 3 таблиц: команды, график игр, результаты. В каждой таблице задайте не менее 5 полей и 5 записей а) поиск всех игр, ...
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