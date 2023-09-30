Генератор образов

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На нем будет присутствовать ИИ по генерации образов

Генератор в котором будут прописаны образы которые должны состоят

Из определенных элементов гардероба

Например летний образ это футболка, шорты и кеды

Парсер собрал базу данных и генератор на основе этой базы данных создает образы сочетая в разные футболки, шорты и кеды

2 месяца назад
guest_1696604695249
ОАЭ
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад