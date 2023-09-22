Настройка привязки API прайсов поставщиков интернет-магазин запчастей

Настройка привязки API прайсов поставщиков интернет-магазин автозапчастей на Laravel framework. Требуется опытный программист, при настройке связи API прайсов поставщиков для мультиязычного интернет-магазина автозапчастей на Laravel framework: работа с модулями импорта и отображение прайсов поставщиков через API, в том числе фото для карт товаров. На постоянное обслуживание и сопровождение по ТС с опытом работы в программе TecDok.