Необходимо залить сервер на VPS. Сделать к нему лаунчер. Привязать сайт и автозагрузку обновлений в лаунчер.
Настройка привязки API прайсов поставщиков интернет-магазин запчастей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка привязки API прайсов поставщиков интернет-магазин автозапчастей на Laravel framework. Требуется опытный программист, при настройке связи API прайсов поставщиков для мультиязычного интернет-магазина автозапчастей на Laravel framework: работа с модулями импорта и отображение прайсов поставщиков через API, в том числе фото для карт товаров. На постоянное обслуживание и сопровождение по ТС с опытом работы в программе TecDok.
- Похожие заказы
- Базы данныхнет заявокЗакрытнет даты
- $20
Мы молодой стартап и нуждаемся в помощи учета финансов и наших задачБазы данных8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $20
интеграция API компания tourvisor Информация о выгрузке справочников расположена в папке XML - поиск туров, файл "Справочники": https://docs.google.com/document/d/1sjwIbOWGkHzZmgYz39TnHEbtlWxvLYJmbKIS1hxBph4. В т. ч. о выгрузке справочника "Список отелей". Папка "XML - поиск ...Базы данныхнет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $150
Здравствуйте. Нужно создать 5 видео, где уточняется ,как переносить данные из 5 сайтов на эксель таблицу. Это должны быть данные реального времени, онлайн. Большая просьба - отправлять свой опыт работы в Эксель, желающих на этом ...Базы данных1 заявкаЗакрытнет даты
- $10
пиветствую) ищу кто сделает рассылку офферов в телеграм в личные сообщения по собранной базеБазы данных15 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно написать курсач по БД + написать прогу на C# с подключением этой БД. Требования высылаю в виде скрина, а тема для БД - сеть магазинов бытовой техники. Кто готов взяться, указываем точную сумму и примерный ...Базы данных2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $6
Вариант 22 СРОЧНО!!! Выполнить лабораторную работу на Jupyter Алгоритм: FPGrowth День недели (поле order_dow таблицы orders): “0” Код департамента (поле department_id таблицы products): ...Базы данных1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Сразу признаюсь, в тз я не силён. 1: Нужно сделать бд в без разницы в каком виде можно в текстовом - фото №1 2: Нужно сделать страничку добавления наличия с помощью сканера фото №2, Наводимся на строчку ...Базы данных3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Нужно спарсить базу активных подписчиков с Нельзяграм аккаунта (всего 800к подписчиков). Требуемое кол-во - 10 тыс аккаунтов. Результаты в виде ссылок Критерии: - не меньше 200 публикаций - не ...Базы данных3 заявкиЗакрыт2 месяца назад