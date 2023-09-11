Настроить учет финансов и робочих задач в базе данных

интеграция API компания tourvisor Информация о выгрузке справочников расположена в папке XML - поиск туров, файл "Справочники": https://docs.google.com/document/d/1sjwIbOWGkHzZmgYz39TnHEbtlWxvLYJmbKIS1hxBph4. В т. ч. о выгрузке справочника "Список отелей". Папка "XML - поиск ...
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