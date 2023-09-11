Эксель перенос данных

Здравствуйте. Нужно создать 5 видео, где уточняется ,как переносить данные из 5 сайтов на эксель таблицу. Это должны быть данные реального времени, онлайн. Большая просьба - отправлять свой опыт работы в Эксель, желающих на этом сайте много, понимаю, но мне нужен профессионал.

По вопросам предоплат, послеплат обсудим после резюме, пробных работ.

Предпочитаю мужской пол. Жду предложения