Рассылка в телеграм

Чтобы проверить адекватность выгруженной потребности к подсортировке товара, необходимо проверить на сколько ли в выгруженном файле адекватная потребность Для этого я делаю сводку по каждому региону, подтягиваю туда данные командой ВПР из разных ексель файлов по продажам, ...