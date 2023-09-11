Рассылка в телеграм

Нужно написать курсач по БД + написать прогу на C# с подключением этой БД. Требования высылаю в виде скрина, а тема для БД - сеть магазинов бытовой техники. Кто готов взяться, указываем точную сумму и примерный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
пиветствую) ищу кто сделает рассылку офферов в телеграм в личные сообщения по собранной базе
- Похожие заказы
- Базы данных2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $6
Вариант 22 СРОЧНО!!! Выполнить лабораторную работу на Jupyter Алгоритм: FPGrowth День недели (поле order_dow таблицы orders): “0” Код департамента (поле department_id таблицы products): ...Базы данных1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Сразу признаюсь, в тз я не силён. 1: Нужно сделать бд в без разницы в каком виде можно в текстовом - фото №1 2: Нужно сделать страничку добавления наличия с помощью сканера фото №2, Наводимся на строчку ...Базы данных3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Нужно спарсить базу активных подписчиков с Нельзяграм аккаунта (всего 800к подписчиков). Требуемое кол-во - 10 тыс аккаунтов. Результаты в виде ссылок Критерии: - не меньше 200 публикаций - не ...Базы данных3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $200
Ціна вказана навмання , тому очікуємо ваші пропозиції) Шукаємо спеціаліста з досвідом впровадженя CRM. Детальніше на співбесіді.Базы данных1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Имеется незаконченный mssql-запрос, необходимо дополнить его фильтрами по трем датам.Базы данных2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $4
Код уже написан, исправить недочет в коде. Появляется ошибка при компиляции приложения 1) Исправить ошибку Оставлю отзыв за работу + 4$Базы данных2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Чтобы проверить адекватность выгруженной потребности к подсортировке товара, необходимо проверить на сколько ли в выгруженном файле адекватная потребность Для этого я делаю сводку по каждому региону, подтягиваю туда данные командой ВПР из разных ексель файлов по продажам, ...Базы данных4 заявкиЗакрыт3 месяца назад