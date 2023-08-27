Макрос на ВПР различных ексель файлов в один EXCEL

Чтобы проверить адекватность выгруженной потребности к подсортировке товара, необходимо проверить на сколько ли в выгруженном файле адекватная потребность

Для этого я делаю сводку по каждому региону, подтягиваю туда данные командой ВПР из разных ексель файлов по продажам, остаткам и т.д

Это занимает много времени, поэтому необходимо написать макрос, либо что то другое, где по одному двум нажатию все данные сведутся, подтянутся, создадутся новые листы с нужным названием, колонки зарисуются, все как на скриншоте.