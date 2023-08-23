Разработать бота

Нужно провести аналитику по дизайну макета в Figma и спроектировать схему, которая пойдет к бэк-разработчикам. Если нужна будет еще какая-то информация, то предоставим. Дизайн макет отправлю Вам в ТГ, поэтому не забудь его оставить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать БОТА, который будет запрашивать информацию у другого бота по артикулам и запросам и сгружать информацию в таблицу.
Информацию по артикулам и запросам нужно брать из таблицы(ссылка в файле)
Брать информацию у бота в телеграмме ссылка в фале
И сгружать нужную информацию в таблицу(ссылка в файле)
Небольшая инструкция представлена в файле
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