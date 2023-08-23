Разработать бота

Необходимо создать БОТА, который будет запрашивать информацию у другого бота по артикулам и запросам и сгружать информацию в таблицу.

Информацию по артикулам и запросам нужно брать из таблицы(ссылка в файле)

Брать информацию у бота в телеграмме ссылка в фале

И сгружать нужную информацию в таблицу(ссылка в файле)

Небольшая инструкция представлена в файле