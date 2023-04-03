Написать код VBA , все детали дам
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- VBAБазы данных5 заявокЗакрыт25 дней назад
На самом деле задачи для колледжа. Задания на странице 77(вариант 8) и 83. Пишите в тг либо сюда. Безопасный платежVBAЗакрыт2 месяца назад
Из Excel в Word. В word 2 разных колонтитула, должны добавляться в страницы, в эти колонтитулы должны вставляться данные из excel, данные должны быть связаны. Все текстовые и графы должны передаваться из excel. ...VBAРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Создать проект на VBA по расчету заработной платы сотрудников организации. Для ввода исходных данных использовать форму. Указать: - Фамилию и инициалы сотрудника; - Пол (М или Ж); - Стаж работы (лет); - Оклад (руб.); - Подразделение (выбрать из выпадающего списка). Рассчитать и вывести ...VBAБазы данных4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
преобразование данных в таблице, если цифра в колонке G подчеркнутa 1 раз - добавить в колонку K цифру 1 если цифра в колонке G подчеркнутa 2 раза - добавить в колонку K цифру 1 и добавить ...VBAПрикладное ПОнет заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $50
На основе данных и примера нужно построить несколько диаграмм в Power Pivot (за весь 2022 год) примеры и данные есть. Для выполнения задания Нужно разбираться в VBA и Power Query.VBAЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо в определенном файле Excel посредством макросом на VBA вписать (по возможности доработать) уже готовую формулу (ниже) чтобы все работало. А именно, файл собой представляет реестр контрактов по разным менеджерам (их будет 5 человек, соответственно 5 листов ...VBAБазы данных1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
03.04.2023, с 17:00 до 18:20 потребуется помощь в выполнении практической работы. Потребуется создать небольшую базу данных и написать к ней код (VBA). Время выполнения работы - 45 минут.VBAКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Во вложениях подобные задачи, которые будут. Время на выполнение -60минут, нужно решить в программе Access с помощью кода VBA.VBAБазы данных2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
ЗАВДАННЯ:[list=1][*]Написання макросів для автоматизації рутинної роботи в CorelDRAW;[*]Взаємодія з нашим технічним фахівцем, який перебуває на виробництві;[*]Складання відеоінструкції щодо того, як ефективніше використовувати макроси.[/list]CorelDRAWVBAЗакрыт9 месяцев назад
Нужно сделать 2 задание в vba exelVBAРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
- $10
в 17:00 нужно будет помочь с задачей (примеры заданий скинул, скорее всего одно из этих заданий и нужно будет решить), возможно будет другое задание, но сложнее заданий в файле оно не будет. Время на выполнение ...VBAЗакрытгод назад
- $100
Есть написанный макрос на VBA внутри Microsoft Outlook. Задача состоит в том, чтобы реализовать дистрибуцию этого макроса, предварительно переписав его в виде надстройки Add-In. Необходимо написать такую надстройку, чтобы макрос можно было установить в Microsoft ...JavascriptVBAПрикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
Задачу нужно решить сегодня до 20:00VBAКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрытгод назад
Нужно создать функцию, которая переводит наименование юр лица (ооо, ао, фгбу и тд) в родительный и дательный падежиVBAБазы данных2 заявкиЗакрытгод назад
- $35
Реализовать надстройку для Microsoft Outlook в виде VSTO Add-In Есть написанный макрос на VBA внутри Microsoft Outlook. Задача состоит в том, чтобы реализовать дистрибуцию этого макроса, предварительно переписав его в виде надстройки VSTO Add-In. Необходимо написать ...JavascriptVBAЗакрытгод назад
- $250
a)створити форму шляхом написання програмного коду; б) на формі передбачити розташування таких об’єктів: поля і списки БД; кнопки переходу по записам таблиці: «попередній», «наступний» «перший», «останній»; кнопки «вихід» з форми та програми, передбачити коректність виходу; в) розробити власну процедуру.VBAЗакрытгод назад
Макрос который будет загружать данные из FTP папки с CSV файлами (единого формата) в лист Excel/PowerQuery "по кнопке" и отчитываться о выполнении. + запускать обновление сводных таблиц. Параметры подключения читать из того же экселя. + вероятно другие ...VBAПрикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад
- $10
[table] Задача Нужно создать таблицу Excel для работы с базой данных. Нужны знания в : -VBA -Умение работать с данными между листами -Умение работать с переносом данных Для получения ТЗ прошу написать в ЛС . [/table]VBAБазы данных3 заявкиЗакрытгод назад
Нужна программа по задаче. Все вычисления представлены . Нужно только внести их в программный язык .DelphiVBAКонтрольные, Задачи и Тесты5 заявокЗакрытгод назад