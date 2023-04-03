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  • 2 задачи на vba

    На самом деле задачи для колледжа. Задания на странице 77(вариант 8) и 83. Пишите в тг либо сюда. Безопасный платеж

    VBA
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • VBA из Excel в Word

    Из Excel в Word. В word 2 разных колонтитула, должны добавляться в страницы, в эти колонтитулы должны вставляться данные из excel, данные должны быть связаны. Все текстовые и графы должны передаваться из excel. ...

    VBA
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создать проект на VBA по расчету заработной платы сотрудников организ

    Создать проект на VBA по расчету заработной платы сотрудников организации. Для ввода исходных данных использовать форму. Указать: - Фамилию и инициалы сотрудника; - Пол (М или Ж); - Стаж работы (лет); - Оклад (руб.); - Подразделение (выбрать из выпадающего списка). Рассчитать и вывести ...

    VBA
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Макрос/скрипт excel - преобразование данных в таблице VBA

    преобразование данных в таблице, если цифра в колонке G подчеркнутa 1 раз - добавить в колонку K цифру 1 если цифра в колонке G подчеркнутa 2 раза - добавить в колонку K цифру 1 и добавить ...

    VBA
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Построить диаграммы в Excel (Power Pivot)

    $50

    На основе данных и примера нужно построить несколько диаграмм в Power Pivot (за весь 2022 год) примеры и данные есть. Для выполнения задания Нужно разбираться в VBA и Power Query.

    VBA
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Сборка данных с листов макросом на VBA

    Необходимо в определенном файле Excel посредством макросом на VBA вписать (по возможности доработать) уже готовую формулу (ниже) чтобы все работало. А именно, файл собой представляет реестр контрактов по разным менеджерам (их будет 5 человек, соответственно 5 листов ...

    VBA
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Access база данных

    03.04.2023, с 17:00 до 18:20 потребуется помощь в выполнении практической работы. Потребуется создать небольшую базу данных и написать к ней код (VBA). Время выполнения работы - 45 минут.

    VBA
    Контрольные, Задачи и Тесты1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Макроси VBA, для (CorelDRAW)

    ЗАВДАННЯ:[list=1][*]Написання макросів для автоматизації рутинної роботи в CorelDRAW;[*]Взаємодія з нашим технічним фахівцем, який перебуває на виробництві;[*]Складання відеоінструкції щодо того, як ефективніше використовувати макроси.[/list]

    CorelDRAWVBA
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Помощь с заданием по VBA

    $10

    в 17:00 нужно будет помочь с задачей (примеры заданий скинул, скорее всего одно из этих заданий и нужно будет решить), возможно будет другое задание, но сложнее заданий в файле оно не будет. Время на выполнение ...

    VBA
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Преобразовать Outlook макрос Add-IN (JS)

    $100

    Есть написанный макрос на VBA внутри Microsoft Outlook. Задача состоит в том, чтобы реализовать дистрибуцию этого макроса, предварительно переписав его в виде надстройки Add-In. Необходимо написать такую надстройку, чтобы макрос можно было установить в Microsoft ...

    JavascriptVBA
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Создать функцию на VBA

    Нужно создать функцию, которая переводит наименование юр лица (ооо, ао, фгбу и тд) в родительный и дательный падежи

    VBA
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Преобразовать Outlook макрос в Add-in.

    $35

    Реализовать надстройку для Microsoft Outlook в виде VSTO Add-In Есть написанный макрос на VBA внутри Microsoft Outlook. Задача состоит в том, чтобы реализовать дистрибуцию этого макроса, предварительно переписав его в виде надстройки VSTO Add-In. Необходимо написать ...

    JavascriptVBA
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Скласти програму на мові excel vba

    $250

    a)створити форму шляхом написання програмного коду; б) на формі передбачити розташування таких об’єктів: поля і списки БД; кнопки переходу по записам таблиці: «попередній», «наступний» «перший», «останній»; кнопки «вихід» з форми та програми, передбачити коректність виходу; в) розробити власну процедуру.

    VBA
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • VBA макрос пакетной загрузки файлов по FTP

    Макрос который будет загружать данные из FTP папки с CSV файлами (единого формата) в лист Excel/PowerQuery "по кнопке" и отчитываться о выполнении. + запускать обновление сводных таблиц. Параметры подключения читать из того же экселя. + вероятно другие ...

    VBA
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Создание таблицы, Макроса для Эксель на VBA

    $10

    [table] Задача Нужно создать таблицу Excel для работы с базой данных. Нужны знания в : -VBA -Умение работать с данными между листами -Умение работать с переносом данных Для получения ТЗ прошу написать в ЛС . [/table]

    VBA
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    год назад