Требуется разработать расширение для Google Chrome, которое скрывает номера телефонов в AmoCRM во время звонков. Расширение должно проверять свою активность и отправлять уведомления в Телеграм-бота при включении или выключении. Также необходимо реализовать вывод информации о статусе сотрудников с кнопкой для проверки.