VBA макрос

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Добрый день, нужна помощь в оптимизации vba макроса, который из шаблона сметы делает новый документ с выбранными строками. есть плавающая проблема с экспортом, готов показать по видео связи

Оптимизация кодаVBA
18 дней назад
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