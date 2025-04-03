Не получается установить Flatpak на Ubuntu 24.04.2 LTS? Узнайте, как правильно установить Flatpak и решить проблемы с отсутствием пакета. Подробная инструкция поможет вам успешно завершить установку и настроить систему.
VBA макрос
Добрый день, нужна помощь в оптимизации vba макроса, который из шаблона сметы делает новый документ с выбранными строками. есть плавающая проблема с экспортом, готов показать по видео связи
Заявки фрилансеров
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