Необходимо создать файл (Word, Excel или другой)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Открыт10 заявок72 просмотра

Необходимо создать файл (Word, Excel или другой) для автоматического заполнения данных в 11 PSD-файлах.

Требования:

  1. В документе должны быть редактируемые поля для имени, фамилии и других данных.

  2. Внесённые изменения автоматически применяются ко всем 11 PSD-файлам.

Microsoft WordПеренос данныхПодбор шрифтовСоздание таблицУстановка скриптов
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