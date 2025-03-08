Есть расширение уже готовое до недавнего времени работало. В связи с новыми правилами скайпа перестало работать не удается зарегистрировать endpoints для отправки сообщений!

Что делает само расширение.

При открытой и авторизованной вкладке + web skype расширение обращается к серверной части получает список пользователей и сообщение которые нужно отправить если у текущего пользователя есть активные компании по отправке сообщений, Пару недель назад перестало работать выяснили что поменялся урл для регистрации endpoints заменили но скайп присылает ошибку и не дает Registration Token. В общем как-то так.

На сегодня со вчера расширение не запускается что-то не нравится в манифесте!

Нужен специалист который хорошо знаком с API этих сервисов, (MS GRAPH API) или другим!