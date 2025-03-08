Google сhrome расширение для работы с web skype api и microsoft teams

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки166 просмотров

Есть расширение уже готовое до недавнего времени работало. В связи с новыми правилами скайпа перестало работать не удается зарегистрировать endpoints для отправки сообщений!

Что делает само расширение.

При открытой и авторизованной вкладке +  web skype расширение обращается к серверной части получает список пользователей и сообщение которые нужно отправить если у текущего пользователя есть активные компании по отправке сообщений,  Пару недель назад перестало работать выяснили что поменялся урл для регистрации endpoints заменили но скайп присылает ошибку и не  дает Registration Token. В общем как-то так.

На сегодня со вчера расширение не запускается что-то не нравится в манифесте!

Нужен специалист который хорошо знаком с API этих сервисов, (MS GRAPH API) или другим!

JavaScript
месяц назад
berluskuni
52 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
48 отзывов
месяц назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
18 часов назад
2 отзыва
месяц назад